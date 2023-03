Les céréales européennes rebondissent de 3 €/t

Les céréales européennes tentaient de mettre fin à leur série baissière ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. La tendance profite notamment du sursaut technique de Chicago ainsi que de la consolidation de la parité eurodollar après son bond en enregistré lors de la séance de mercredi.

Le marché est par ailleurs de plus en plus attentif aux conditions climatiques en France. Le manque de précipitations risque en effet de dégrader les potentiels de production des cultures d’hiver et de printemps.

L’Amérique du Sud est également source de nombreuses préoccupations compte tenu d’estimations de récolte argentine d’ores et déjà très réduites et de retards importants dans la seconde vague de semis de maïs au Brésil. Le risque du développement du phénomène El Niño pourrait également menacer les cultures australiennes sur le second semestre 2023.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 avançait de 3,50 €/t, à 276 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 progressait de 2,25 €/t, à 270,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 augmentait de 2,75 €/t, à 274,25 €/t, le terme novembre 2023 grimpait de 2,25 €/t, à 264,50 €/t.