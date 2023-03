Dynamique de repli des prix des céréales sur les marchés mondiaux

A la Bourse de Chicago, le contrat de référence sur le blé américain de variété SRW (Soft Red Winter Wheat) est descendu lundi à son plus bas depuis septembre 2021. Sur le marché européen, la céréale du pain a perdu environ 5 % en huit jours et s'échangeait mercredi sur Euronext autour de 274 euros la tonne pour une livraison en mai, soit son niveau d'avant l'invasion russe de l'Ukraine.

« C'est la conjonction parfaite » d'éléments défavorables aux cours, résume Dewey Strickler chez Ag Watch Market Advisors, consultant en marketing basé dans le Kentucky.

Plusieurs facteurs favorisent une baisse des prix des céréales, énumère-t-il : un optimisme prudent des marchés quant à la reconduction du corridor maritime permettant de sortir des grains d'Ukraine (qui arrive à échéance le 18 mars) après des échanges vendredi entre les présidents russe et turc, et surtout la promesse d'une production en hausse aux Etats-Unis au vu des intentions de semis.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a publié en fin de semaine dernière une estimation donnant les surfaces de blé en hausse de 8,3 % cette année par rapport à l'an dernier, au plus haut depuis sept ans, et une augmentation de 2,7 % des surfaces consacrées au maïs.

USDA's Ag Outlook Forum numbers for 2023 U.S. plantings are in line with trade estimates for #corn but low on #soybeans and high on #wheat. Combined corn/soy/wheat area at 228M acres would be the highest in more than 7 years. pic.twitter.com/mGKREnNhLu