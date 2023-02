Des notations de cultures critiques dans le Kansas

|

Dans son dernier Crop Progress mensuel, l’USDA a de nouveau réduit de deux points ses notations de « bon à excellent » dans le Kansas, à 19 %, contre 25 % un an plus tôt, soit les plus faibles notations enregistrées depuis 2018. Plus préoccupant, le taux de « mauvais à très mauvais » atteint désormais 51 % ! Dans le Texas également, le blé d’hiver n’est jugé « bon à excellent » qu’à 19 % pour un taux de « mauvais à très mauvais » à 49 %. Les prochaines semaines seront toutefois déterminantes pour les potentiels de production du pays et les cartes météo sont désormais bien plus rassurantes avec des pluies généreuses qui devraient continuer à toucher le Midwest sur la prochaine quinzaine.