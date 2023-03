Chicago grimpe face aux mauvaises conditions de culture en Argentine

La bourse de Chicago a conclu la semaine en ordre dispersé vendredi soir, avec un retour du blé en terrain négatif mais une meilleure tenue des prix du maïs et du soja. Les conditions de culture en Argentine ressortent en effet de plus en plus préoccupantes. La Bourse de commerce de Buenos Aires a notamment réduit de 3 points ses notations de maïs « bons à excellents », à 6 %, contre 22 % l’an dernier à la même période, tandis que les notations de soja ont été abaissées d’un point, à 2% (27 % en 2022).

Un climat plus favorable au Brésil a toutefois permis une accélération des récoltes de soja et l’avancée de la seconde vague de semis de maïs brésiliens ces derniers jours. Le blé d’hiver aux Etats-Unis a également profité de bonnes pluies lors de la dernière quinzaine et les cartes météos à sept jours anticipent d’autres apports. La pression de l’origine russe continue par ailleurs de tirer l’ensemble des prix mondiaux du blé à la baisse.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 s'est enfoncé de 4.0 c$/bu, à 7.09 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 a augmenté de 6.0 c$/bu à 6.4 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a grossi de 9.5 c$/bu, à 15.19 $/bu.