Le blé US revient sur les 7$/bu

Les cours du blé, du maïs et du soja sont restés orientés à la hausse ce mardi soir à Chicago. Les conditions climatiques outre-Atlantique suscitent en effet de plus en plus d’inquiétudes avec un déficit hydrique qui se creuse de nouveau rapidement dans le Midwest. L’USDA a d’ailleurs maintenu à 19 % seulement son estimation de blé d'hiver « bon à excellent » dans le Kansas (32 % l’an dernier) cette semaine, tandis que les notations dans le Kansas ont été coupées de 5 points, à 18 %.

La séance a par ailleurs été animée par une nouvelle vente de 136 kt de maïs 22/23 à la Chine. Le rebond des cours du brut apporte de son côté un soutien à l’ensemble du marché des biocarburants. Le marché anticipe toutefois une hausse sensible le rapport USDA de vendredi prochain concernant les surfaces américaines, dans lequel une hausse sensible des semis de maïs, de soja et de blé est anticipée.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 s'est apprécié de 2,5 c$/bu, à 7,0 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 a augmenté de 0,5 c$/bu à 6,49 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a grossi de 25,75 c$/bu, à 14,68 $/bu.