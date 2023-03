Le maïs confirme sa reprise à Chicago

Les cotations américaines ont repris leur ascension mercredi soir face au risque d’un resserrement de l’offre russe. Cargill a en effet annoncé l’arrêt d’une partie de ses activités en Russie à partir de la prochaine campagne, tandis que Viterra envisagerait d’arrêter ses exportations de grains russes. Les conditions climatiques dans la moitié Nord des US inquiètent par ailleurs de plus en plus outre-Atlantique en raison d’une météo humide et froide qui pourrait entraver les premiers semis de printemps.

Le maïs américain continue par ailleurs de s’appuyer sur des ventes régulières à la Chine, à l’instar d’une nouvelle affaire de 204 kt de maïs ancienne à récolte à destination de l’Empire du Milieu confirmée durant la séance par l’USDA. Les stocks d’éthanol aux US se sont par ailleurs contractés de 660 000 barils la semaine passée (25,53 Mb), malgré une production quasi-stable.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 a grossi de 5,0 c$/bu, à 7,05 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 a avancé de 3,25 c$/bu à 6,5 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a augmenté de 9,5 c$/bu, à 14,77 $/bu.