Cinq pays appellent l'UE à intervenir face aux importations agricoles d'Ukraine

« Nous appelons à la mise en place de sources de financement supplémentaires, en plus des mesures d'urgence prévues, afin de soutenir les producteurs agricoles qui ont subi des pertes et risquent de perdre des liquidités financières », ont écrit les chefs des gouvernements polonais, slovaque, hongrois, roumain et le président bulgare, selon un communiqué publié à Varsovie.

Selon eux, les problèmes les plus graves surviennent dans les pays limitrophes de l'Ukraine ou situés dans son voisinage immédiat et sont dus à « une augmentation sans précédent » des importations depuis l'Ukraine notamment de céréales, d'oléagineux, d'oeufs, et de volaille.

Des actions de protestation d'agriculteurs sont organisées depuis quelque temps à travers la Pologne, alors que le blé arrivé d'Ukraine pour être transféré vers d'autres pays dans le monde reste souvent sur place, provoquant la saturation des silos et une importante baisse de son prix.

Les Premiers ministres ont également pointé des difficultés dans la gestion des excédents de céréales dans les entrepôts.

De nouvelles mesures à mettre en place par la Commission européenne « pourraient également contribuer à remplir l'objectif initial des "ceintures de solidarité", à savoir l'exportation des excédents agricoles ukrainiens vers les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, et ainsi prévenir la famine ».

En outre, les cinq pays ont demandé à la Commission « d'explorer la possibilité d'acheter les excédents de céréales des États membres voisins à des fins humanitaires ».

« Si les problèmes sur les marchés de nos pays ne peuvent être éliminés par d'autres moyens, nous demandons à la Commission de mettre en place des procédures appropriées pour réintroduire les droits de douane et des contingents tarifaires sur les importations en provenance d'Ukraine », ont encore indiqué les responsables de cinq pays.