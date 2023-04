Le maïs et le soja en vive hausse après l’USDA

Les cours du maïs et du soja ont rapidement progressé ce vendredi soir à Chicago, en réaction notamment aux derniers rapports USDA. Le département américain de l’agriculture a en effet annoncé des stocks au 1er mars de maïs et de soja sous les attentes du marché et nettement inférieures à l’an dernier. Les intentions de semis de soja 2023 ont également raté le consensus, à 87,5 millions d’acres, en ligne avec l’an dernier.

Les semis de maïs (92 millions d’acres) et de blé (49,9 millions d’acres) sont en revanche estimées au-dessus des attentes du marché et en très nette progression par rapport à l’an dernier. Les stocks de blé US au 1er mars ont eux aussi dépassé le consensus, mais affichent tout de même une très nette contraction par rapport au 1er mars 2022.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 s'est maintenu à 6,92 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 s'est amplifié de 11,0 c$/bu à 6,61 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a grimpé de 31,0 c$/bu, à 15,05 $/bu.