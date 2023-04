Les céréales américaines consolident

Les cotations américaines ont entamé un mouvement de consolidation mardi soir à Chicago. Les cours du blé et du maïs ont en outre été tirés à la baisse par des cartes météo plus favorables aux premiers semis de printemps sur la première moitié du mois d’avril. Le climat sec dans le Midwest risque en revanche de perdurer et de dégrader un peu plus le développement du blé d’hiver US, d’ores et déjà dans un état critique.

L’USDA a d’ailleurs estimé à 28 % seulement le taux de blé d’hiver « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, soit les plus faibles notations enregistrées à cette période de l’année depuis 1996. Le secteur de l’éthanol reste quant à lui renforcé par le retour des cours du brut à leur plus haut niveau depuis près d’un mois.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 s'est relâché de 2,0 c$/bu, à 6,92 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 a reculé de 4,0 c$/bu à 6,54 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a diminué de 4,5 c$/bu, à 15,18 $/bu.