Les cotations US retombent nettement dans le rouge à Chicago

Les céréales américaines ont enregistré un rapide retournement baissier mercredi soir à Chicago, sur fond de considérations techniques et d’un regain des craintes d’un ralentissement de l’économie mondiale. Les dernières cartes météo annoncent en outre l’arrivée de pluies bénéfiques aux cultures d’hiver dans l’ensemble du Midwest au cours des sept prochains jours.

Le retour d’un climat humide et froid risque en revanche de ralentir semis de printemps dans la moitié Nord des US. La production US d’éthanol a quant à elle rebondi de 65 000 barils par jour la semaine passée, à 1,02 Mb/j, mais le retrait de plus de 2 % des cours du brut a pesé sur l’ensemble du secteur des biocarburants. Le marché a par ailleurs été rassuré par la reprise des inspections de navires dans le cadre du dispositif du corridor sécurisé en mer Noire.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 s'est dégradé de 16,75 c$/bu, à 6,93 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 a diminué de 8,0 c$/bu à 6,37 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 s'est relâché de 12,25 c$/bu, à 14,79 $/bu.