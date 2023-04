Le blé US en perte de 2 %

Les cours des céréales et du complexe soja ont de nouveau accéléré à la baisse jeudi soir à Chicago. Les craintes de récession économique et la rapide contraction des cours du brut pèsent en effet sensiblement sur la tendance ces derniers jours. L’annonce d’un retour des pluies dans le Midwest, bénéfiques aux blés d’hiver, a également rassuré les opérateurs outre-Atlantique et provoqué un retrait sensible de la céréale à paille.

Les ventes américaines de soja et de maïs à l’international sont en outre retombées sous les attentes du marché la semaine passée, à respectivement 100 et 312 kt. Les ventes de maïs sur la prochaine récolte ont toutefois dépassé le consensus en atteignant 422 kt, portées notamment par des affaires à destination du Mexique et de la Chine. Les ventes de blé ont quant à elles rebondi dans les attentes (259 kt).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 s'est contracté de 12,75 c$/bu, à 6,8 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 a baissé de 10,5 c$/bu à 6,26 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 a diminué de 10,25 c$/bu, à 14,69 $/bu.