Chicago opère un rebond technique

Les céréales et le complexe soja ont terminé la semaine sur un rebond notable vendredi soir, après une semaine marquée par de lourdes pertes. Le mouvement s’est toutefois principalement appuyé sur des considérations techniques, au terme d’une séance peu animée en matière d’informations. Le gouvernement américain a tout de même confirmé l’autorisation exceptionnelle de biocarburant E15 durant la période estivale, afin de réduire les prix à la pompe.

Les regards restent par ailleurs tournés vers les négociations concernant le renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire et la nouvelle escalade de tensions dans la région mer Noire. La rapide avancée des semis de soja et de maïs aux US, ainsi que les pluies favorables aux cultures d’hiver dans le Midwest ont en revanche freiné la tentative de reprise du marché américain.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 a augmenté de 4,5 c$/bu, à 6,34 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 a avancé de 3,5 c$/bu à 5,85 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 s'est appréciée de 15,5 c$/bu, à 14,19 $/bu.