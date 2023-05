Le blé décroche de 2,5 % à Chicago

Les prix des céréales ont débuté la semaine sur une rapide dynamique baissière à Chicago, avec notamment un cours du blé en perte de près de 2,5 % ! La tendance reste principalement mise sous pression par les pluies bénéfiques aux cultures d’hiver dans le Midwest et par des conditions climatiques plus favorables à la bonne avancée des semis de printemps dans la moitié Nord des US.

??May 1: CBOT front-month #wheat dipped below $6/bushel for the first time in over two years. The last two sessions where that happened were March 31, 2021 and Dec. 21, 2020.

May wheat closed just above $6 on Monday. The last sub $6 close in front-month was on Dec. 16, 2020. pic.twitter.com/cbiGepvBF6