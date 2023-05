Le blé cède 4 €/t sous la pression des pluies américaines

Les cours du blé et du maïs débutaient leur semaine sur une note baissière prononcée ce mardi à la mi-séance sur Euronext. Les améliorations climatiques outre-Atlantique demeurent en effet un élément de pression notable avec l’arrivée de pluies très attendues dans le Midwest. L’USDA a d’ailleurs relevé de deux points ses notations de blé d'hiver « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 28 %, contre 27 % l’an dernier à la même période.

Les semis de blé de printemps au 30 avril dernier n’étaient en revanche avancés qu’à 12 %, soit un retard de dix points par rapport à la moyenne cinq ans. Les semis de maïs ressortent de leur côté en ligne avec la moyenne, à 26 %. Le marché observera par ailleurs au cours de la séance l’appel d’offres du Gasc pour du blé meunier à chargement juin-juillet, dont les résultats sont attendus en fin de journée.

?? ???? ?? GASC Wheat ?? tender today. Place your bets



15 suppliers lined up to offer ??



Will all Offers of Russian wheat for both positions be at the (un)official floor price of $275 fob?With cheap freight https://t.co/GDw1b8oZf4 pic.twitter.com/99maqh2Z2G