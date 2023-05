L'attaque présumée de drones sur Moscou provoque une vive montée du blé US

Les cours du blé ont enregistré un vif sursaut ce mercredi soir à Chicago après une nouvelle escalade de tension en mer Noire. La Russie a en effet accusé l’Ukraine d’une attaque de drones sur le Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi, dans une tentative échouée d’assassinat de Vladimir Poutine.

? Russian state-controlled media claims Kremlin attacked by Ukrainian drones.



Russian state-controlled media RIA Novosti claimed on May 3 that Russian President Vladimir Putin's Kremlin residence was targeted by Ukrainian drones.



RIA Novosti alleged that the drones were… pic.twitter.com/qGlyQkwT1d