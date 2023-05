Le blé US recule après une activité portuaire décevante

Les cotations américaines ont ouvert la semaine sur une note dispersée lundi soir à Chicago. La tension grandit pourtant en mer Noire compte tenu des incertitudes concernant le renouvellement ou non du corridor sécurisé le 18 mai prochain. Les opérations d’inspections de navires auraient par ailleurs été de nouveau bloquées par la Russie ce jour, selon les autorités ukrainiennes.

Des conditions climatiques plus favorables aux blés d’hiver dans le Midwest et une bonne progression des semis de maïs et de soja selon le consensus ont toutefois pesé sur la tendance. Les inspections hebdomadaires de blé dans les ports américains ont en outre décroché sous les attentes du marché la semaine passée, à 963 kt seulement. Les inspections de blé (209 kt) et de soja (395 kt) se sont également révélées décevantes.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 s'est contracté de 6,25 c$/bu, à 6,54 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 est resté stable à 5,96 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 s'est dégradée de 2,75 c$/bu, à 14,34 $/bu.