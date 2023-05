L'USDA porte le blé US sur des gains marqués

Les cours du blé ont enregistré un vif rebond vendredi soir à Chicago après une séance marquée par la publication du rapport mensuel de l’USDA. Le département américain de l’agriculture a en effet annoncé une contraction de 1,1 Mt des stocks US de blé en fin de campagne 23/24, à 15,1 Mt, au plus bas depuis plus de quinze ans ! Les stocks mondiaux reculeraient quant à eux de 1,9 Mt, à leurs plus faibles niveaux depuis la campagne 16/17.

Les cours du soja et dans une moindre mesure du maïs ont en revanche réagi négativement à la sortie du rapport. L’USDA annonce en effet un bond de 39 Mt de la récolte américaine cette année, à un nouveau record de 388 Mt ! La production US de soja grimperait de son côté de 6,4 Mt, pour atteindre, elle-aussi, un sommet historique de 122,7 Mt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 a progressé de 7.75 c$/bu, à 6.35 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 s'est apprécié de 4.0 c$/bu à 5.86 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 s'est relâchée de 15.5 c$/bu, à 13.9 $/bu.