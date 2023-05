Le maïs et le soja US se redressent face à des prévisions de climat sec

Le maïs et le soja US ont débuté la semaine en enregistrant un rapide rebond à Chicago. Les dernières cartes météo annoncent en effet le retour d’un climat sec dans une large partie de la Corn Belt, défavorable au bon développement des cultures fraichement plantées. Le mouvement a en outre été amplifié par des considérations techniques et une activité portuaire particulièrement dynamique aux US la semaine passée.

Les inspections de blé dans les ports américains ont en effet bondi au-dessus du consensus durant la période, à 408 kt. Les inspections de maïs ont également été fermes avec 1,32 Mt enregistrées durant la période. Les inspections de soja ont quant elles certes été particulièrement faibles (155 kt), mais la séance a également été animée par une vente de 225 kt de tourteau de soja ancienne campagne au Philippines.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 s'est apprécié de 1,25 c$/bu, à 6,06 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 a progressé de 16,5 c$/bu à 5,71 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 a augmenté de 34,0 c$/bu, à 13,41 $/bu.