Les céréales évoluent en ordre dispersé

Les cotations US ont évolué en ordre dispersé jeudi soir, avec une progression du blé HRW, du maïs et de l’huile de soja, mais un retrait de la fève et du tourteau, ainsi que du blé SRW. Les incertitudes concernant le bon fonctionnement du corridor sécurisé en mer Noire et l’installation d’un climat sec dans la Corn Belt suscitent certes de la tension, mais la forte concurrence du maïs et du soja brésilien ainsi que la perspective d’une récolte de blé confortable dans l’hémisphère Nord tirent les prix à la baisse.

Les ventes américaines de maïs à l’international se sont à d’ailleurs nouveau établis à un niveau négatif la semaine passée (- 75 kt) en raison notamment de l’annulation de 332 kt à destination de la Chine. Des annulations ont également plombé les ventes de blé ancienne récolte (- 45 kt), mais les ventes sur la prochaine moisson se sont établies dans le consensus, à 245 kt. Les ventes de soja se sont également logées dans les attentes sur l’ancienne récolte (115 kt) mais le volume engagé sur la prochaine moisson s’est révélé décevant.