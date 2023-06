Le blé UE en légère hausse face aux risques de production

Les prix blé poursuivaient leur mouvement de reprise ce vendredi à la mi-séance sur Euronext, suivis cette fois par ceux du maïs. Les risques de production prennent en effet de l’ampleur dans une large partie de l’hémisphère Nord, avec notamment le retour d’un temps sec sur la moitié Nord de la France et en Allemagne. FranceAgriMer a d’ailleurs réduit de 2 points ses notations de blé tendre « bon à très bon » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 91 %, contre 67 % l’an dernier à la même période.

[Thread] Le nord ???? subit actuellement une sécheresse éclair, caractérisée par une forte ?? de l'évapotranspiration : ensoleillement, pas de ??? & un vent continu desséchant. L'indice humidité des sols 40cm est passé d'excédentaire à largement déficitaire.

Explications ??

1/5 pic.twitter.com/2kXM9hMAvd — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) June 1, 2023

Les notations de maïs quant à elles passent de 94 à 92 % de « bon à très bon » (90 % l’an dernier). Le climat sec dans une partie de la Corn Belt entrave également le bon développement des cultures de soja et de maïs aux US. Des inondations sont à l’inverse rapportées dans le Kansas et le Nebraska et accentuent les craintes concernant la production de blé HRW du pays. En Chine également, les lourdes averses des dernières semaines auraient sensiblement abimé les qualités et potentiels de rendement des parcelles de blé.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 progressait de 0,50 €/t, à 221,25 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 s'amplifiait de 0,50 €/t, à 227.25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 avançait de 1 €/t, à 214,25 €/t, le terme août 2023 s'appréciait de 1,25 €/t, à 214,50 €/t.