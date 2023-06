Le blé US flambe de 5 % à Chicago

Les cotations agricoles américaines se sont très rapidement redressés jeudi soir, portées par un affaiblissement du dollar et des investisseurs rassurés par la dernière réunion de la Fed. La banque centrale américaine a en effet décidé de maintenir ses taux directeurs, ce qui pourrait dynamiser la demande et l’économie US.

La trituration américaine s’est en outre hissée nettement au-dessus des attentes du marché le mois dernier selon la Nopa, tandis que les stocks US d’huile de soja sont retombés sous les projections du consensus. Côté climat, la majeure partie des cultures de maïs et de soja demeure par ailleurs sous un fort déficit hydrique dans la Corn Belt et les cartes météo n’annoncent encore que des pluies hétérogènes à 15 jours.

Les marchés agricoles ont toutefois digéré des ventes US de blé et de soja nouvelle récolte sous les projections des analystes la semaine passée. Celles de soja sur l'ancienne récolte et de maïs ont en revanche atteint le consensus.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 s'est amplifié de 31,25 c$/bu, à 6,62 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 s'est apprécié de 25,25 c$/bu à 5,75 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a augmenté de 52,25 c$/bu, à 12,92 $/bu.

