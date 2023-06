Le blé US enchaine un nouveau bond de 4 %

Les cotations américaines ont enregistré un nouveau mouvement de forte hausse ce vendredi soir, avec notamment un prix du blé qui a bondi de 4 % et un tourteau de soja sur des gains de 5,5 % ! Les conditions climatiques dans la Corn Belt suscitent en effet de plus en plus de préoccupations dans le marché avec désormais plus de la moitié des cultures de soja et de maïs qui se trouvent en très net déficit hydrique.

Paru cette semaine : Sécheresse et incertitudes sur le corridor font encore remonter les prix



Les cartes météos n’annoncent par ailleurs que des pluies partielles à quinze jours, qui risquent de laisser au sec les parcelles les plus en besoin d’eau. La dégradation des cultures en France, ainsi que des conditions également trop sèches sur les blés de printemps russes ajoutent également à la tension des marchés internationaux. La Russie menace de surcroît encore de mettre un terme au corridor sécurisé en mer Noire.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 a flambé de 26.5 c$/bu, à 6.88 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a bondi de 23.0 c$/bu à 5.97 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s'est élancée de 50.0 c$/bu, à 13.42 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr