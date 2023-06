Les céréales US hésitent dans un marché sous tension

Les cotations américaines ont enregistré des performances très volatiles ce lundi soir, partagées entre demande internationale décevante et craintes climatiques encore marquées outre-Atlantique. Les pluies annoncées le week-end dernier se sont en effet finalement avérées trop éparses et légères pour relancer les potentiels. Les précipitations anticipées par les dernières cartes météo risquent en outre de laisser à nouveau au sec les États producteurs de soja et de maïs les plus touchés par le déficit hydrique creusé ces dernières semaines.

Le marché a par ailleurs réagi à la mutinerie avortée de la milice Wagner en Russie durant le week-end qui a rappelé le risque de perturbations des flux commerciaux en provenance du pays. La tendance a cependant été ralentie par une activité portuaire très décevante la semaine passée aux US. Les inspections hebdomadaires de maïs dans les ports américains ont en effet décroché sous les attentes du marché la semaine passée, à 543 kt. Les inspections de blé (204 kt) et de soja (141 kt) se sont également logées dans le bas du consensus.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 a baissé de 8,25 c$/bu, à 7,38 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 s'est apprécié de 0,25 c$/bu à 5,88 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a grimpé de 13,0 c$/bu, à 13,23 $/bu.

