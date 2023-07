Le blé et le soja US consolident

Le maïs américain a enregistré un sensible rebond jeudi soir à Chicago. La tendance s’est notamment appuyée sur des considérations techniques après la récente chute des cours provoquée par l’annonce de surfaces US au-dessus des attentes et des pluies favorables enregistrées dans la Corn Belt. Malgré ces apports, de nombreuses parcelles continuent toutefois de souffrir d’un déficit hydrique majeur.

Le marché a par ailleurs été soutenu par une vive contraction de 700 000 barils des stocks d’éthanol la semaine passée selon l’EIA (22,3 Mb), et ce malgré une production en légère progression, à 1,06 Mb/j. Le blé et le soja US ont en revanche rapidement consolidé, face à la concurrence du blé russe et du soja brésilien.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 a baissé de 16,25 c$/bu, à 6,58 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a progressé de 13,0 c$/bu à 5,07 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s'est dégradée de 15,5 c$/bu, à 13,39 $/bu.

