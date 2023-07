Le blé US bondit après les attaques sur le port d’Odessa

Les cours du blé sont rapidement repartis dans le vert mardi soir à Chicago. Les attaques de drone rapportées à Odessa et à Kiev ont en effet ravivé les craintes du marché concernant le risque d’un non-renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire le 18 juillet prochain.

CBOT #wheat +1.7%, MLU +1.5% after last night's Russian drone attack on Odesa (the port was damaged for the first time since last summer). #Graindeal risks continue to rise.



More: