Le maïs américain se relance de 3,5 %

Les céréales et le complexe soja ont enregistré un net rebond jeudi soir à Chicago après leur décrochage de la veille, soutenus par un rapide affaiblissement du dollar à l’international et des signaux positifs côté demande. Les ventes américaines de maïs à l’international sur l’ancienne (468 kt) et la prochaine récolte (471 kt) ont notamment bondi au-dessus des attentes du marché la semaine passée.

Les ventes de blé (396 kt) se sont également logées dans le haut du consensus, tandis que les ventes de soja ancienne (81 kt) et nouvelle récolte (209 kt) sont ressorties conformes aux projections des analystes. L’USDA a en outre rapporté la vente de 316 kt de soja 23/24 au Mexique durant la séance. Le dernier rapport mensuel du département américain de l’agriculture a par ailleurs certes fait état de productions US supérieures aux attentes, mais la réduction des récoltes européennes, argentines et canadiennes ont apporté du soutien aux prix de la céréale à paille.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 a grossi de 7.0 c$/bu, à 6.4 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a augmenté de 16.75 c$/bu à 5.0 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a bondi de 42.0 c$/bu, à 13.7 $/bu.

