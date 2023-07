La consolidation se poursuit à Chicago

Le marché américain des céréales a subi une nouvelle séance de nette consolidation technique vendredi soir, au terme d’une semaine marquée par de fortes poussées haussières. Les bombardements russes sur les ports ukrainiens se sont d'ailleurs poursuivis durant la nuit de jeudi à vendredi. Le ministère de la défense russe a en outre communiqué sur des entraînements de la flotte russe à la capture de navires.

La météo américaine au mois d’août s’annonce en outre encore sèche et chaude selon les dernières prévisions météo, ce qui entamerait sensiblement les potentiels du soja US. Les cartes météo annoncent en revanche un climat un peu plus pluvieux et favorable au maïs dans la Corn Belt la semaine prochaine.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 s'est contracté de 29,5 c$/bu, à 6,97 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a baissé de 10 c$/bu à 5,36 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s'est enfoncée de 3 c$/bu, à 14,02 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr