Le blé chute encore de 5 % à Chicago

Les cotations américaines ont poursuivi leur vif mouvement de retrait lundi soir, avec notamment des cours du blé en décrochage de 5 % et un prix du maïs et du soja en contraction de 3 %. Le climat plus humide et frais qui vient s’installer dans la Corn Belt devrait en effet aider au bon développement des cultures de printemps après une nouvelle vague caniculaire qui est venu frapper le Midwest fin juillet.

Le marché accuse par ailleurs un rapide retournement baissier face à la concurrence du blé russe et des inquiétudes moindres concernant la situation en mer Noire. Les inspections hebdomadaires de blé dans les ports américains ont toutefois bondi au-dessus des attentes du marché la semaine passée, à 581 kt. Les inspections de maïs (523 kt) et de soja (330 kt) se sont également hissées dans le haut du consensus.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 a reculé de 38,5 c$/bu, à 6,66 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 s'est dégradé de 17,25 c$/bu à 5,13 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s'est relâché de 50,75 c$/bu, à 13,32 $/bu.

