Le blé US bondit de 4 % face aux tensions en mer Noire

Le blé US a enregistré un nouveau bond en avant lundi soir à Chicago. L’escalade du conflit en mer Noire renforce en effet rapidement les craintes des opérateurs concernant la pérennité des flux d’exports russes et ukrainiens et le risque d’une nette inflation des coûts du fret. Le maïs et le complexe soja se sont en revanche retirés en territoire négatif face à un climat toujours favorables dans la Corn Belt.

Les inspections hebdomadaires de blé sont en outre retombées sous les attentes du marché la semaine passée, à 275 kt. Les inspections de soja se de leur côté logées dans le bas du consensus, à 282 kt, tandis que les inspections de maïs sont descendues à 377 kt seulement. L’USDA a toutefois confirmé les ventes de 252 kt de maïs au Mexique et 132 kt de soja à la Chine durant la séance.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 a augmenté de 24.5 c$/bu, à 6.58 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a baissé de 1.5 c$/bu à 4.96 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s'est relâchée de 31.25 c$/bu, à 13.02 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr