Le blé US marque une pause sous la pression des récoltes

Les prix du blé ont terminé en ordre dispersé mardi soir à Chicago après une première partie de séance pourtant orientée dans le vert. Le marché a notamment gagné en intensité en réaction au dernier appel d’offres du Gasc, qui a révélé une réduction des offres mer Noire ainsi qu’une montée des prix par rapport au tender de la semaine passée. Le mouvement a toutefois été ralentie par l’avancée des récoltes outre-Atlantique.

Le dernier Crop Progress de l’USDA a par ailleurs confirmé l’amélioration des conditions de culture aux États-Unis, avec des notations de maïs et de soja « bon à excellent » qui été remontées de deux points, à respectivement 57 et 54 % (58 et 59 % l’an dernier). Les prix du maïs et de la fève de soja ont tout de même retrouvé le chemin de la hausse en seconde partie de séance.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 a reculé de 1.25 c$/bu, à 6.56 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a grossi de 3.0 c$/bu à 4.99 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s'est apprécié de 4.0 c$/bu, à 13.06 $/bu.

