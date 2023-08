Le blé US décroche au plus bas depuis plus de deux mois

Les cours du blé ont rapidement décroché lundi soir à Chicago malgré une nouvelle escalade de tension en mer Noire durant le week-end. Le blé US s’enfonce notamment sous la pression des exportations russes sur un rythme record et du développement d’un climat plus favorable à l’avancée des récoltes dans la Corn Belt. Les inspections hebdomadaires de blé dans les ports américains sont en outre retombées sous les attentes du marché la semaine passée, à 183 kt.

Les inspections de maïs (398 kt) et de soja (298 kt) ont en revanche atteint le consensus. L’USDA a en outre confirmé la vente de 416 kt de soja US vers des destinations inconnues durant la séance. L’arrivée d’une vague de chaleur et d’un climat plus sec la semaine prochaine ont de surcroît participé à la reprise des prix du soja ce lundi.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2023 s'est relâché de 10.75 c$/bu, à 6.16 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a grimpé de 0.5 c$/bu à 4.88 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a augmenté de 18.5 c$/bu, à 13.26 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr