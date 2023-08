Le maïs et le soja US poursuivent leur reprise à Chicago

Le maïs et le soja US ont poursuivi leur mouvement de reprise à Chicago jeudi soir. La rapide montée des températures dans une large partie du Midwest réveille en effet les craintes du marché concernant les potentiels de production US cette année. Les cartes météo n’annoncent en outre aucune pluie significative sur les sept prochains jours. Le complexe soja s’est par ailleurs appuyé sur un regain des cours du brut et un regain de la demande mondiale.

Les ventes américaines de soja à l’international ont en effet à nouveau dépassé les attentes du marché la semaine passée, à avec 1,41 Mt enregistrées sur la prochaine récolte (et 94 kt sur l’ancienne). Les ventes de maïs ont de leur côté atteint le consensus (705 kt sur la prochaine moisson et 234 kt sur l’ancienne), à l’instar des ventes de blé (360 kt).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2023 a reculé de 7,75 c$/bu, à 6,15 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a avancé de 4,25 c$/bu à 4,86 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a grossi de 6,5 c$/bu, à 13,3 $/bu.

