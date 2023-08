Le blé US bondit de 4 % à Chicago

Les prix du maïs et du soja ont poursuivi leur mouvement de reprise vendredi soir à Chicago, mais ont cette fois été accompagnés des cours du blé qui ont engrangé un sursaut de plus de 4 % à la clôture. L’attaque ukrainienne de drones à Moscou a en effet réveillé les craintes du marché concernant la pérennité et le coût d’accès aux origines mer Noire.

Les chaînes russes ont publié des images d'une autre attaque ukrainienne apparente de drone Bober dans la ville de Moscou. https://t.co/xPcDRCo3i8 — christine Acelor (@ireneacelor) August 18, 2023

Le marché US gagne en outre rapidement en fermeté face aux conditions climatiques sèches et extrêmement chaudes qui se développent à nouveau dans le Midwest actuellement. On note une résurgence de la demande internationale pour la fève de soja américaine, tandis que l’USDA a annoncé la vente de 112 kt de maïs US au Mexique durant la séance.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2023 a flambé de 23,75 c$/bu, à 6,39 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a bondi de 7,25 c$/bu à 4,93 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a progressé de 23,25 c$/bu, à 13,53 $/bu.

