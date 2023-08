La dégradation des cultures US fait bondir Chicago

Les cotations américaines ont engagé un rapide mouvement de reprise mercredi soir à Chicago. Les conditions météo outre-Atlantique restent en effet au centre des attentions et les températures extrêmes ainsi que le manque de pluies dans une très large partie du Midwest ne sont pas pour rassurer les producteurs US.

Le ProFarmer Tour s’est en outre poursuivi dans l’Illinois et l’Iowa et les premiers retours ont fait état de potentiels dégradés par rapport aux observations des jours précédents. La tendance a par ailleurs reçu le soutien d’une vente de 100 kt de tourteau de soja US vers des destinations inconnues, tandis que les stocks d’éthanol aux US se sont contractés de 600 000 barils la semaine passée (22,8 Mb). La production a toutefois ralenti de 21 000 barils par jour durant la période.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2023 s'est amplifié de 12,25 c$/bu, à 6,4 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 s'est apprécié de 11,0 c$/bu à 4,91 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a grimpé de 14,5 c$/bu, à 13,61 $/bu.

