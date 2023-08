Reflux du prix du blé, l'offre russe domine les échanges

De la Bourse de Chicago à Euronext, les prix du blé ont baissé ces derniers jours, la tonne de blé tendre s'approchant des 225 euros pour une livraison en septembre sur le marché européen mardi soir.

« Deuxième meilleure récolte »

En Russie, où plus des deux tiers des surfaces de blé ont été récoltées fin août, le cabinet SovEcon a révisé ses prévisions, estimant la production attendue en 2023-24 à 92,1 millions de tonnes. Une estimation assez proche de celle du cabinet spécialisé Agritel (groupe Argus media) qui table sur environ 90 millions de tonnes.

« La Russie est en passe d'avoir la deuxième meilleure récolte de tous les temps », après celle, record, de l'an dernier (92 à 100 Mt selon les sources), indique Sébastien Poncelet, spécialiste du marché des céréales chez Agritel.

Ces dernières semaines, le blé russe a totalement dominé les échanges, vendant à un prix défiant toute concurrence. « L'activité de chargement en France est au point mort. Le blé européen cherche sa place. La baisse des prix s'explique notamment par le fait que l'Europe comme les Etats-Unis cherchent à retrouver des parts de marché », a expliqué l'analyste.

Les courtiers soulignaient aussi la forte résilience de l'agriculture ukrainienne, avec des estimations de récolte de blé situées autour de 20,5 millions de tonnes, proche du chiffre de l'année précédente.

Le ministre ukrainien de l'Agriculture estime même, après avoir sondé les exploitants, que « les semis d'hiver pourraient progresser de 500 000 hectares, essentiellement au profit du colza », qui atteindrait un niveau record, « en hausse de 40 % par rapport à 2023 », rapporte le cabinet Inter-Courtage.

Le cabinet souligne par ailleurs une hausse des exportations ukrainiennes de céréales, grâce aux voies ferroviaires et fluviales, alternatives à la mer Noire. En dépit des bombardements russes des infrastructure portuaires fluviales ukrainiennes de Reni et Izmaïl, le flux n'a pas été interrompu et céréales, tournesol ou colza continuent de sortir du pays.

En l'absence de nouvelle attaque majeure sur la mer Noire, la situation dans la région ne fait pas bouger les marchés : « On voit bien que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est devenu la norme », rappelle l'analyste américain Dewey Strickler, d'Ag Watch market Advisors.

La flamboyante récolte russe annoncée (avec une capacité d'export d'environ 45 millions de tonnes) menace de « peser sur les marchés américains », dit-il, quand les Etats-Unis s'attendent à des exportations de moins de 20 millions de tonnes en 2023-24, au plus bas depuis plus de 50 ans.

Maigre récolte de blé dur

La mer Noire, de la Russie à la Bulgarie en passant par l'Ukraine et la Roumanie, représente aujourd'hui 40 % des exportations mondiales de blé. Mais, souligne Jack Scoville, de Price Futures Group, « l'accès mondial au blé (...) est devenu beaucoup plus restreint » à mesure que les tensions montaient.

« Il est peu probable qu'un armateur ou un assureur maritime prenne le risque du passage de céréales ukrainiennes » depuis la fin de l'accord sur le corridor maritime ukrainien, qui a fermé le port d'Odessa au transport des grains, estime-t-il. Et ce en dépit du récent départ de deux vraquiers non-agricoles qui ont gagné sans encombres le Bosphore depuis Odessa.

Les marchés suivent aussi avec attention les prévisions météorologiques, qui annoncent un temps plus sec dans le nord des grandes plaines américaines et des prairies canadiennes, ce qui pourrait peser sur les rendements et faire remonter les prix.

D'ores et déjà, le Canada a confirmé mardi un recul de près de 13 % de sa production de blé, à 29,5 millions de tonnes en 2023-24. Le repli est encore plus massif pour le blé dur, dont le Canada est le premier exportateur mondial, avec une baisse de production de plus de 26 %, à 4,3 Mt.

Les cours du maïs et du soja américains sont restés soutenus grâce à une météo sèche et chaude, mais la demande intérieure est toujours maussade du fait d'une « réduction de la production de bétail » et de la concurrence des produits brésiliens, souligne Jack Scoville.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr