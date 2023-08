Un cargo a quitté Odessa, une première depuis le 16 juillet

Le ministre ukrainien des infrastructures, Oleksandr Koubrakov, a annoncé ce mercredi que le cargo Joseph Schulte avait quitté le port d’Odessa, une première depuis que la Russie a mis fin à l’accord sur les exportations agricoles ukrainiennes en Mer noire, le 16 juillet.

Il s’agit d’un porte-conteneurs battant pavillon hongkongais et transportant 30 000 t de marchandises, dont des produits alimentaires. Il était bloqué dans le port d’Odessa depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. En fin de matinée, le site MarineTraffic le localisait au large des côtes ukrainiennes, et estimait son arrivée au port turc d’Ambarli pour jeudi matin, à 9 h.

Il emprunte un couloir maritime humanitaire mis en place par Kiev le 8 août pour les navires civils en provenance ou à destination des ports ukrainiens de la mer Noire, a expliqué le ministre, et cela malgré les menaces russes de couler ces navires.

The first vessel left Odessa port since 16July end of #BlackSeaGrainInitiative



Container ship JOSEPH SCHULTE (Hong Kong flag) is proceeding through corridor established for civilian vessels to/from the Black Sea ports of Ukraine. This transport corridor will be primarily used to… pic.twitter.com/EjGNEgf7zZ