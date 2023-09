Le blé US recule à nouveau sous les 6 $/bu

Les prix du blé sont retombés en territoire négatif ce jeudi soir à Chicago, sous le poids notamment d’un renforcement du dollar. Le retour du billet vert à son plus haut niveau depuis mars dernier entame en effet mécaniquement la compétitivité des origines US sur la scène internationale, dans un contexte de forte concurrence du blé russe et du maïs brésilien.

Les ventes américaines de blé (438 kt), de maïs (753 kt) et de soja (704 kt) sont toutefois ressorties dans les attentes du marché la semaine passée. Le complexe soja a par ailleurs retrouvé le chemin de la hausse dans le sillage d’un cours du brut encore très ferme et qui évolue désormais au plus haut depuis novembre 2022.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2023 s'est relâché de 3.5 c$/bu, à 5.94 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 s'est enfoncé de 1.75 c$/bu à 4.8 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a grimpé de 10.75 c$/bu, à 13.61 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr