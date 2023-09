Le blé retrouve les 6 $/bu à Chicago

Les cours du maïs et du soja ont conclu la semaine sur une note négative vendredi soir à Chicago. La concurrence des origines brésiliennes à l’international et des conditions climatiques désormais plus favorables dans le Corn Belt tirent notamment les prix à la baisse outre-Atlantique. La trituration US de soja est en outre retombée nettement sous les attentes du marché le mois dernier selon la Nopa (National Oilseed Processors Association).

Les stocks US d’huile de soja ont toutefois également décroché sous le consensus et à leur plus bas niveau depuis octobre 2017. Les prix de l’huile de soja à Chicago continuent en outre d’être tractés à la hausse par la grande fermeté des cours du brut. Le blé US s’est lui aussi distingué en terminant la semaine au-dessus des 6 $/bu.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2023 a grossi de 10.5 c$/bu, à 6.04 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 s'est contracté de 4.25 c$/bu à 4.76 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s'est relâché de 20.25 c$/bu, à 13.4 $/bu.

