Le blé US se retourne rapidement à la baisse

Les cotations américaines ont rapidement reculé ce lundi soir à Chicago. Le blé s’est notamment retiré brutalement sous les 6 $/bu en réaction à l’arrivée de bateaux dans le port ukrainien d’Odessa. Le regain de la compétitivité de l’origine russe ces derniers jours a également pesé sur les prix de la céréale à paille.

Le maïs et le soja ont également perdu du terrain sous la pression du début des moissons outre-Atlantique et des conditions climatiques plus clémentes dans le Midwest. Les inspections hebdomadaires de blé (367 kt), de maïs (642 kt) et de soja (393 kt) dans les ports américains sont toutefois ressorties dans les attentes du marché la semaine passée. L’USDA a en outre confirmé la vente de 123 kt de soja à la Chine.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2023 a reculé de 13,0 c$/bu, à 5,91 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 s’est relâché de 4,75 c$/bu à 4,71 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a diminué de 23,5 c$/bu, à 13,17 $/bu.s

