Le blé US accélère sous les 6 $/bu

Les cotations US ont évolué en ordre dispersé ce mardi soir à Chicago. Les prix du maïs ont tout de même rebondi après que l’USDA a réduit d’un point ses notations de « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 51 %, contre 52 % l’an dernier à la même période. Le marché US reste toutefois sous la pression des moissons, terminées à 9 % (7 % l’an dernier et en moyenne cinq ans).

Les récoltes de soja ont également débuté, avec 5 % des surfaces nationales moissonnées, contre 3 % l’an dernier et 4 % en moyenne cinq ans. Les semis de blé d’hiver sont quant à eux avancés à 15 %, soit un retard de quatre points par rapport à 2022 (et d’un point face à la moyenne cinq ans). Les cours du brut se maintiennent de leur côté sur des sommets de dix mois et renforcent l’ensemble du secteur de l’éthanol et du biodiesel.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2023 s’est dégradé de 7,25 c$/bu, à 5,84 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 a avancé de 4,75 c$/bu à 4,76 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 s’est contractée de 1,25 c$/bu, à 13,15 $/b.

