Les prix des engrais azotés sont toujours orientés à la baisse

Même si les prix des engrais azotés restent hauts par rapport à fin 2020, ils continuent leur mouvement de décrue engagé en septembre-octobre. Entre le 7 octobre et le 10 février, le prix de l’ammonitrate 33,5 % départ usine était par exemple passé de 975 €/t à 570 €/t.

C’est surtout la chute des prix du gaz, intrant majeur de la production d’engrais azotés, qui a permis la détente des cours. L’index Henry hub (Louisiane), à 10 $/Mmbtu cet été, est redescendu en février à un niveau habituel (2,43 $/Mmbtu). L’index européen Dutch TTF tourne de son côté autour de 53 Mmbtu, presque sept fois moins qu’au mois d’août.

« Les marchés des engrais ont été agités sur la dernière campagne : les prix élevés du gaz naturel ont entraîné des réductions de production, la guerre en Ukraine a provoqué des perturbations des échanges, plusieurs pays instaurant des restrictions commerciales », rappelait le 15 février Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer, à l’occasion d’un point presse.

« La baisse des prix montre que la situation s’est améliorée mais plusieurs de ces facteurs clés restent en jeu et l’incertitude persiste », note-t-il aussi.

La tendance demeure à la baisse ces jours-ci sur le marché français. Dans son analyse du 14 février, Marius Garrigue explique que « les fondamentaux baissiers perdurent » : « un surplus d’offre d’ammonitrate » alourdit le marché européen alors que la demande mondiale reste mesurée, malgré quelques ventes d’urée égyptienne et « des opérations de couvertures en ammonitrate d’origine algérienne et chinoise ».

« Les acheteurs restent très prudents dans leurs affaires », précise notre expert. « Le marché essaie de comprendre ce qui va suivre », analyse sur Twitter Josh Linville, de StoneX. Pour lui « pas de doute » : il y a « beaucoup de demande à venir ».

#fertilizer has been somewhat stagnant as the market tries to figure out what comes next



Plenty of demand coming. Few doubt that. Given recent price weakness, few are willing to stick their necks out to call on supplies



This is not a situation the market is comfortable with