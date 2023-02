L’Inde passe aux achats en urée, mais les prix ne remontent pas

Alors que les prix de l’urée continuaient leur décrue ces dernières semaines, dans un marché mondial marqué par un surplus d’offre et des acheteurs attentistes, les rumeurs enflaient quant au retour aux achats de l’Inde et à un impact haussier sur les cours des engrais azotés.

C’est chose faite le 22 février : elle a lancé un appel d’offre pour une livraison d’1 Mt d’urée au mois de juin. Cette annonce a surpris les observateurs du marché, qui s’attendaient à un volume autour d’1,5 Mt et à une fenêtre d’expédition plus courte. Elle laisse penser que le besoin de couverture de l’Inde en urée est moins urgent que prévu.

La nouvelle n’a donc pas provoqué de remontée des prix : ils ont au contraire continué de baisser, notamment sur le Nola (New Orleans Louisiana), le marché de référence des engrais aux États-Unis.

Pour autant, « l’annonce d’appel d’offre de l’Inde pour l’achat d’urée était très baissière, mais les prix n’ont pas beaucoup baissé », note sur Twitter l’analyste Josh Linville, de StoneX : « si l’info peut être supportée (par le marché) de cette façon, cela donne l’impression que nous sommes proches d’un niveau plancher de prix ».

Yesterday's India urea purchase tender announcement was about as bearish as could be.



And yet, prices didn't slide substantially.



Gives a sense that we are near a bottom if that info can be withstood like it has been...