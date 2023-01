Le colza en perte de 5 €/t dans le sillage du palme

Les cours du colza s’enfonçaient de nouveau dans le rouge vendredi à la mi-séance sur Euronext. Les prix de la graine se trouvent de nouveau tiré à la baisse par la faiblesse de l’huile de palme, en retrait de près de 2 % ce matin à la Bourse de Kuala Lumpur en raison d’une demande internationale en retrait depuis le début de la nouvelle année.

Le complexe soja se trouve toutefois renforcé par le dernier bilan USDA, dans lequel la production US a été abaissé de 1,9 Mt et la récolte argentine réduite de 4 Mt. La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs elle aussi coupé de 7 Mt sa projection de récolte argentine de soja cette année (41 Mt). Les notations de « bon à excellent » s’établissent quant à elles à 4 % seulement, contre 33 % un an plus tôt.

Peu avant 13h30, le colza Euronext à terme mai 2023 se relâchait de 4,50 €/t, à 570,25 €/t. L’échéance février 2023 reculait de 3,50 €/t, à 565,5 €/t.