Le blé dévisse de 3 % à Chicago

Le blé US a de nouveau décroché de près de 3 % à Chicago ce jeudi soir, accompagné d’une perte de plus de 2 % du maïs. Les prévisions météo aux US à court et moyen terme ressortent en effet plutôt favorables aux cultures de blé d’hiver et de printemps et viennent peser sur la tendance. Le marché ressort en outre toujours mis sous pression par la concurrence du blé russe et du soja brésilien.

Les ventes américaines à l'international de soja ont d’ailleurs été plombées la semaine passée par de nombreuses annulations (-23 kt !). Les ventes de maïs ont en revanche dépassé les attentes du marché (1,4 Mt), tandis que celles de blé sont ressorties dans le consensus (267 kt). L’USDA a par ailleurs rapporté la vente de 184 kt de soja US vers des destinations inconnues durant la séance.

À noter également, la Bourse de commerce de Rosario a coupé de 7,5 Mt ses estimation de récolte de maïs et de soja en Argentine, à respectivement 35 et 27 Mt (contre 51 et 42,2 Mt en 2022).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 a décroché de 21,75 c$/bu, à 6,66 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 s'est dégradé de 14,0 c$/bu à 6,12 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a baissé de 7,0 c$/bu, à 15,11 $/bu.