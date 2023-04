Stocks et surfaces plus bas que prévu ont fait grimper le prix US du soja

Dans un rapport paru le 31 mars sur les stocks trimestriels US, le département américain de l’agriculture (USDA) évalue les stocks de soja à 1,69 milliard de boisseaux (45,9 Mt) au 1 er mars, une baisse de 13 % par rapport au 1 er mars 2022.

????March 1 U.S. stocks for #corn and #soybeans below expectations, #wheat above. pic.twitter.com/QveO5k280V