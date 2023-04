Le colza bondit de plus de 10 €/t

Les cours du colza bondissaient de plus de 10 €/t ce lundi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage d’un cours du brut engagé sur une flambée de plus de 5 % ! Plusieurs membres de l’Opep ont en effet annoncé durant le week-end une coupe de leur production de plus d’un million de barils par jour à partir du mois prochain, et ce jusqu’à la fin de l’année. La Russie a en outre annoncé qu’elle maintiendrait également sa réduction de 500 000 b/j jusqu’à fin 2023.

Le complexe oléagineux se trouve par ailleurs renforcé par les rapports USDA de vendredi dernier, dans lesquels les estimations des stocks américains au 1er mars et les intentions de semis de soja sont ressorties sous les attentes du marché.

Lire : Stocks et surfaces plus bas que prévu ont fait grimper le prix US du soja

Le renforcement des prix du canola canadien sous l’impulsion d’une demande intérieure dynamique participe également à la montée du colza UE.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2023 montait de 12 €/t, à 482,50 €/t. L’échéance mai 2023 grimpait de 12,75 €/t, à 488,50 €/t.