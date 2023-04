Le colza décroche de 20 €/t

Les cours du colza décrochaient rapidement ce mercredi à la mi-séance, perdant près de 20 €/t sur le contrat rapproché et l’échéance août 2023 ! La tendance est notamment emportée dans le rouge par le retournement baissier du palme à la Bourse de Kuala Lumpur après que des analystes locaux ont rapporté une chute de 16 % des exportations malaisiennes sur les dix premiers jours d’avril.

Malaysia witnessed a decline in #palmoil #exports from the 1st-10th of April. This decline is attributed to softening demand from importing countries, which may have built up excessive palm oil supplies. pic.twitter.com/zqHacDPi86