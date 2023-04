Le 7 avril, l’Argentine a instauré un nouveau « plan soja » qui courra jusqu’au 24 mai. Il s’agit de proposer aux producteurs et aux transporteurs un taux de change préférentiel pour les ventes de soja et de ses produits dérivés à l’international, à 300 pesos pour un dollar contre un taux officiel d’environ 213 pesos pour un dollar actuellement.

Ce dispositif avait été initié au second semestre 2022. Son but : inciter les agriculteurs à liquider leurs récoltes pour stimuler les exportations et ainsi renforcer les réserves en devises étrangères de la Banque centrale d’Argentine, alors que le pays fait face à de graves difficultés financières.

Alors que la récolte vient de commencer, seulement 5,5 Mt de soja ont été vendues sur la campagne de commercialisation 2022/23, contre 12 Mt à la même date lors de la campagne précédente, a indiqué le Secrétariat à l'agriculture à l’agence Reuters.

Selon plusieurs observateurs du marchés, les entrées de devises étrangères soulageront l’économie du pays, mais ne pourront pas compenser les effets de la sécheresse historique qui touche actuellement son agriculture.

Le 11 avril, le rapport mensuel de l’USDA a évalué à 27 Mt la récolte argentine de soja cette année, contre une moyenne de 48,6 Mt sur les quatre campagnes précédentes. Ce serait la pire récolte depuis 2000.

