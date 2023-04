La géopolitique fait bondit le colza européen de plus de 15 €/t

Les cours du colza grimpaient de plus de 15 €/t mardi à la mi-séance sur Euronext après un gain de plus de 20 €/t déjà enregistré lors de la séance de la veille !

EU #rapeseed futures rally on the back of Poland, Hungary and Slovakia wanting to ban imports of grain and other foods from neighbouring Ukraine to protect the domestic ag sector after a flood of supply depressed prices across the region. pic.twitter.com/dzS0Hi1CTn