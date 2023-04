Céréales interdites en Pologne : négociations entre Kiev et Varsovie

« Nous informons que les négociations entre l'Ukraine et la Pologne concernant les exportations et le transit de la production agricole ukrainienne vers et via la Pologne sont toujours en cours et vont se poursuivre demain le 18 avril », a déclaré lundi après-midi à l'AFP Tetiana Loupova, la porte-parole du ministère ukrainien de la Politique agraire.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'UE avait suspendu en mai 2022, pour un an, les droits de douane sur tous les produits importés d'Ukraine et s'était organisée pour lui permettre d'exporter ses stocks de céréales après le blocage des ports de la mer Noire. Les États européens voisins ont alors vu augmenter les arrivées de produits agricoles ukrainiens, provoquant la saturation des silos et la chute des prix, et menant notamment à des manifestations d'agriculteurs.

Affirmant vouloir protéger leurs agriculteurs, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont annoncé interdire provisoirement les importations d'Ukraine de céréales et autres produits agricoles.

Selon des médias polonais, la réunion entre la délégation ukrainienne, emmenée par Ioulia Svyrydenko, la ministre du Développement économique, et les autorités polonaises a eu lieu lundi à Varsovie.

Dimanche, Mykola Solsky, le ministre ukrainien de la Politique agraire, avait dit s'attendre à « des négociations difficiles » avec plusieurs pays européens, dont la Pologne, mais aussi la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie ou encore la Roumanie. L'interdiction des importations de céréales ukrainiennes « rend plus difficile » de parvenir à « la victoire commune », avait-il notamment déploré.

L'Union européenne a de son côté dénoncé lundi une mesure « inacceptable , soulignant que « la politique commerciale relève de la compétence exclusive de l'UE et que les actions unilatérales ne sont pas acceptables »

Elle dit par ailleurs « envisager » un deuxième paquet d'aides aux agriculteurs des pays touchés. Le 20 mars, Bruxelles avait de fait proposé de puiser 56,3 millions d'euros dans la réserve de crise agricole de l'UE pour soutenir les cultivateurs déstabilisés en Pologne, Roumanie et Bulgarie.

Mais fin mars, cinq pays (Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie) avaient réclamé des aides supplémentaires « pour soutenir les producteurs agricoles ayant subi des pertes ».